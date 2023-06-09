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Haberler Ekonomi Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ne zaman toplanacağı belli oldu

Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ne zaman toplanacağı belli oldu

Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

AA

09.06.2023, 19:03 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023, 19:17

Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ne zaman toplanacağı belli oldu
Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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