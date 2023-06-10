100 milyar dolarlık yabancı sermaye gelecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek, bir taraftan ekonomi kadrolarını belirlerken bir taraftan da yeni yol haritasını hazırlıyor. İşte Şimşek'in yeni dönem hazırlıkları: 100 MİLYAR DOLAR BEKLENİYOR: Ekonomide yeni kadrolar ve yeni kararlar ile birlikte Şimşek ilk etapta 50 milyar dolarlık bir kredinin Türkiye'ye gelmesini sağlayacak. Bu konuda gerekli bağlantıların sağlandığı ve sözlerin alındığı bildirildi. Dış politikada atılacak adımlar ve Körfez ülkeleri ile bağlantılar kapsamında da 50 milyar dolarlık kredi ya da yatırım akışı olacak. 100 milyar dolarlık bu dış kaynağın zaman için 150 milyar doları bulacağı hesaplanıyor. ORTA VADELİ PROGRAM: Orta Vadeli Plan hazırlanacak. Ekonomideki yol haritası takvime bağlanacak. Ne kadar zamanda nasıl adım atılacağı tek tek yazılacak. BİR KAÇ YILI BULACAK: Ekonomideki dengelerin yerine oturmasının 1- 2 yılı bulması bekleniyor. Ancak 5-6 ay sonunda rahatlamanın hissedileceğinin altı çiziliyor. VATANDAŞA YÜK BİNDİRİLMEYECEK: Bu süreçte vatandaşa bir yük binmemesi için tüm koşullar zorlanacak. Vergi gibi konularda vatandaşı rahatsız edebilecek düzenlemelerden kaçınılacak. Asgari ücret, memur ve emekli maaş artışları vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek şekilde yapılacak. KAMU TASARRUF EDECEK: Tasarrufa kamudan başlanacak. Kamunun tüm harcamaları gözden geçirilecek. Kapsamlı bir liste hazırlanacak. İsraf içeren uygulamalara izin verilmeyecek. Kamu yatırımları gözden geçirilecek; yeni bir planlama yapılacak. Acil olmayan yatırımların bir süre beklemeye alınması gündeme gelebilecek. FAİZDE YUMUŞAK GEÇİŞ: Faiz politikaları konusunda keskin artışlar yerine yumuşak bir geçiş yapılması planlanıyor. Bir artış olacaksa da bu hem kademeli hem de çok yüksek olmayacak.



KİŞİ BAŞI AYLIK TÜKETİM 12 BİN 159 TL

HANEHALKI bütçesinden en fazla pay gıda ve alkolsüz içecek harcamasına ayrıldı. Aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 12 bin 159 TL ve eşdeğer fert başına 6 bin 259 TL olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini açıkladı. Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2022 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 22,4 ile konut ve kira harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 21,3 ile ulaştırma harcamaları aldı.



ZÜBEYDE YALÇIN/ ANKARA

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