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Haberler Ekonomi Ege’de turizmciler 9 gün bayram edecek

Ege’de turizmciler 9 gün bayram edecek

OSMAN AKÇA

10.6.2023

Gazete

Ege’de turizmciler 9 gün bayram edecek
Yerli ve yabancı turistlerin gözde merkezlerinden Muğla ve ilçelerinin 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde hareketli olması bekleniyor. Bazı ülkelerden yurt dışı uçuşların başlamasının ardından gelen turist sayısının arttığı kentte, bayram tatili dolayısıyla özellikle yerli turist rezervasyonlarında artış yaşandı. İl ve turistik ilçelerdeki otellerde hazırlıklar tamamlandı, ek programlar konuldu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, bayram tatilinin uzamasının turizmcileri mutlu ettiğini söyledi. Vatandaşın da tatili özlediğini ifade eden Bülbüloğlu, "Bu en çok tatilcileri sevindirecek bir haber. Ülke olarak sıkıntılı bir kış geçirdik. Salgın, depremden ve uzun süren bir seçim trafiğinden sonra insanlar iyi bir tatili hak etti. Türkiye genelinde ve Güney Ege'deki otellerimizde yüzde 90 ve üzerinde doluluk oranı bekliyoruz." dedi. Bülbüloğlu, 9 günlük tatil kararının açıklanmasıyla iç pazardaki rezervasyonlarda artış yaşandığını kaydetti.
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