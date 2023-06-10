Eğitim alanını ticarete çevirdiler

Bornova Erzene Mahallesi'nde 'eğitim alanı' olarak belirlenen 5 bin 612 metrekarelik taşınmazın 'Ticaret Alanı, Park Alanı ve Genel Otopark Alanı' olarak belirlenmesi amacıyla düğmeye bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran ayı meclis gündemleri belli oldu. Bir çok kritik maddenin yer aldığı listede en dikkat çeken konulardan biri de Bornova ilçesindeki bir eğitim alanının "Ticaret Alanı, Park Alanı ve Genel Otopark Alanı" olarak belirlenmesi oldu. Erzene Mahallesi'nde yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 'Eğitim Alanı' olarak geçen 5 bin 612 metrekarelik arsa nitelikli taşınmaz için İzmir Büyükşehir Belediyesi düğmeye basma kararı aldı. Mevcut planlarda değişiklik yapmayı amaçlayan belediye yetkilileri alanı 'Eğitim Alanı' vasfından çıkararak 'Ticaret Alanı, Park Alanı ve Genel Otopark Alanı' olarak belirlemek için çalışmalarını başlattı.



113 MİLYONLUK SATIŞ

Karşıyaka ve Torbalı Belediyeleri, mülkiyetindeki iki taşınmazı kapalı teklif usulüyle satışa çıkardı. İki belediyenin toplam satışı 113 milyon oldu. Ekonomik krizin derinleşmesi, enflasyonun artmasıyla belediyeler de ekonomik krizden etkileniyor. Bu nedenle de bazı belediyeler, belediye mülkiyetindeki taşınmazları ihaleye çıkarıyor. Karşıyaka Belediyesi ve Torbalı Belediyesi, belediye mülkiyetindeki iki taşınmazı kapalı teklif usulüyle satışa çıkardı.

DİĞER