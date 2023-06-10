Galvaniz’e kadın eli değdi

30 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük üçüncü, İzmir'in ise en büyük sıcak daldırma galvaniz firması olan Azra Galvaniz, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen istihdam politikasıyla sektörüne öncülük ediyor. Bu kapsamda, kadın istihdamını tüm sektörlere yaymak, kadınların da demir çelik sektöründe var olabildiklerini göstermek amacıyla yaklaşık iki ay önce yola çıkan Azra Galvaniz mavi yakalı 30 kadını bünyesine kattı. Çalışma disiplinleri, iş performansı ve potansiyelleri, kalite anlayışları, katılımcı ve sorumluluk sahibi yapıları sebebiyle kadın emeğinin kendilerine büyük değer kattığının altını çizen Azra Galvaniz'de hedef mavi yaka personelin yarısını kadın işçilerden oluşturmak.



"ÖNYARGILARI KIRDIK"

İş gücü gerektirmesi nedeniyle bugüne kadar erkek egemen bir alan olarak bilinen galvaniz sektöründe bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizen Azra Galvaniz Genel Müdürü Tolga Demirkıran, Türkiye'de galvaniz sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 65'e yakın tesis olduğunu ancak hiçbirinde doğrudan galvaniz üretiminde kadın işçinin yer almadığını dile getirdi. Demirkıran: "Kadın işçilerimiz üretim sürecimizde siyah askılama diye tabir ettiğimiz bölümde, beyaz askı söküm alanında, malzemelerin tamiri, bakımı ve paketlemesi gibi tüm birimlerde görev alıyorlar. Yakın zamanda iyi performans sergileyenleri forklift ve vinç eğitimine gönderip daha da önemli pozisyonlarda görevlendireceğiz. Bu olumlu tabloyu gördükçe projenin devamı için heyecanımız daha da artıyor" dedi. Demirkıran, "Kadın istihdamı bizim için sadece bir sayı değil, temel bir prensip. Kadınların gücüne inanıyor ve bu gücü galvaniz sektöründe kullanmaları için fırsatlar sunuyoruz. Kadınların ekip çalışmasına olan katkıları ve empatik yaklaşımları, şirketimizi daha da güçlendiriyor. Kadınlarımız, bizim için değerli bir ilham kaynağı" ifadelerini kullandı. "Çalışanlarımız arasında yer alan kadınlar, galvaniz sektöründeki geleneksel cinsiyet rollerini yıkarak, bu alanda da başarılı olduklarını kanıtladı" diye konuşan Demirkıran, "Kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını desteklemeye devam edeceğiz. 'Kadınlar bu işi yapamaz' önyargısını kırmış olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.



PERFORMANS ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Tolga Demirkıran, "Bu sistem 3 aylık periyotlarda değerlendiriliyor. Personelin işe devamı, iş güvenliği ve sağlığı kurallarına uyumu, arkadaş ve yöneticileriyle olan ilişkileri, sorumlu olduğu ekipmanlara özeni gibi 5 ana başlıktaki kavramla değerlendirmeye tabi tutuluyorlar. Bunlar somut kanıt ve verilerle oluşturuluyor. Sağlık, emniyet ve çevre bölümü, ilgili bölüm yöneticileri ve insan kaynakları gibi bölümlerin yaptığı komite toplantılarında çalışanların performans karnesi oluşuyor ve üç ayın sonunda bu değerlendirmeye göre çalışanlar maddi olarak ödüllendiriliyor" dedi.

DİĞER