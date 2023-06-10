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Haberler Ekonomi Sanayi sitesinde Togg’a onarım ve bakım eğitimi

Sanayi sitesinde Togg’a onarım ve bakım eğitimi

MURAT ŞENBAKLAVACI

10.6.2023

Gazete

Sanayi sitesinde Togg’a onarım ve bakım eğitimi
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk modeli T10X yollarda yerini almaya başlarken, Afyonkarahisar'daki sanayi sitesi esnafı ise Togg'un bakım ve onarımı için eğitim faaliyetine başlıyor. Afyonkarahisar Madeni Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Yılmazaslan, kentteki sanayi sitesi esnafının Togg'a arıza durumunda nasıl müdahale edecekleri konusunda yapılacak çalışmaları anlattı. Togg'a her ne kadar hazırlıklı olmasalar da esnafın eğitimlerle yetiştirileceğini dile getiren Yılmazaslan, "Bursa Uludağ Üniversitesinden makine mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili sözleşmemizi yaptık. Bununla ilgili Türkiye bazında il il olmak üzere eğitimlere başlanıldı" dedi
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