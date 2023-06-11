Atıklardan 600 ton gübre üretiliyor

SIFIR Atık Projesi doğrultusunda geri dönüşüm çalışmalarını sürdüren Orman Genel Müdürlüğü sebze, meyve ve bitki atıklarından kompost üreterek yılda 600 ton organik gübre elde ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nde hiçbir atık çöpe gitmiyor.

BİTKİLER DE BESLENİYOR

TOPRAKTAN aldığını toprağa verme düşüncesi ile Genel Müdürlükte 2020 yılında Sıfır Atık Projesi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından kurulan Kompost Üretim Tesisi'nde toplanan sebze, meyve ve bitkisel atıklar işlenerek gübre haline dönüştürülüyor. Tesiste yıllık 600 kilogram organik gübre elde ediliyor. Elde edilen gübreler ise Genel Müdürlüğün bahçesinde bulunan bitki türlerinin beslenmesinde kullanılıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Yeşil vatan için çevremize gereken önemi vermek boynumuzun borcudur" ded