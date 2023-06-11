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Haberler Ekonomi İzmir’de jeotermal işletme ruhsatı ihale edilecek

İzmir’de jeotermal işletme ruhsatı ihale edilecek

11.6.2023

Gazete

İzmir’de jeotermal işletme ruhsatı ihale edilecek
İZMİR Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İzmir'in Aliağa ilçesi Güzelhisar mevkiinde yer alan bir kuyu bazlı jeotermal kaynak işletme ruhsatı ihale edilecek. Muhammen bedeli KDV hariç 13 milyon lira ve geçici teminat bedeli 390 bin lira olan sahanın ihalesi, 21 Haziran Çarşamba saat 11.00'de İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak. İstekliler istenen belgeleri ihale günü ihale saatine kadar İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne iletebilecek.
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