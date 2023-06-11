Kayısıda hedef 450 milyon dolarlık ihracat

DÜNYA kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Malatya'dan bir önceki ihracat sezonunun aynı döneminde 74 bin 599 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 339 milyon 952 bin dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

ÖNEMLİ BİR ARTIŞ

MALATYA Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Şubat ayında yaşadığımız depreme rağmen ihracatta hız kesmedik. Hızlı bir şekilde yaralarımızı sararken bir taraftan da ihracatımıza devam ettik. Geçen yıla göre miktarda ihracatı korurken gelirlerde önemli bir artış söz konusu. Bu yılı 85 bin ton ihracat, geliri de 450 milyon doların üzerinde kapatmayı planlıyoruz. Bu yılı 85 bin ton ihracatla beraber 450 milyon dolar gelirle kapatmayı planlıyoruz" diye konuştu.