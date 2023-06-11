Konut fiyatları düşüyor

MERKEZ Bankası'nın faizde artışa gideceği beklentisi konut fiyatlarını yüzde 20 düşürdü. Şimdilik bu düşüş İstanbul Beşiktaş'ta olan dairelere yansıdı ancak emlakçılar, faiz artışının devam etmesi sonucunda konut fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'ye yayılacağını söyledi. Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle gözler Merkez Bankası'nın faiz politikasına çevrildi.

DEĞERLENDİRME YAPIYORUZ

Piyasada Merkez Bankası'nın ilk toplantıda faizi artıracağı yönünde beklenti oluştu. Faiz artışı tahmini son dönemde yatırım aracı olarak görülen konutta talebi düşürdü. Talepteki gerileme fiyatlara gerileme olarak yansıdı. Emlakçı Şerafettin Başaran, "Merkez Bankası'nın faiz yükselteceği beklentisi konut fiyatlarının gerilemesi neden oldu. Şu anda konut fiyatlarında yüzde 20 gibi bir düşüş var. Faiz artırımı devam ederse düşüşün tüm Türkiye'ye yayılacağını düşünüyorum. Şu anda konuta talep çok az. Ev sahipleri geliyor fakat dairelerini şu fiyattan sat, gibi tekliflerle geliyorlar. Bizler ev satacak vatandaşlara piyasa değerlendirmesi yaparak fiyatta veriyoruz" diye konuştu.