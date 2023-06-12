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Haberler Ekonomi Kurbanlıklarda küpe ve pasaport uyarısı

Kurbanlıklarda küpe ve pasaport uyarısı

12.6.2023

Gazete

Kurbanlıklarda küpe ve pasaport uyarısı
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurbanlık olarak satın alınacak hayvanların kulak küpelerinin tam olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Büyükbaş hayvanların pasaportlarının ve başka ilden getirilmişse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor, küçükbaş hayvanların ise nakil belgeleriyle veteriner sağlık raporlarının olması önemlidir" dedi. Çelik, "Vatandaşlar, kurbanlık hayvan alırken Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Kayıt Sistemi olan TÜRKVET mobil uygulamasından küpe numarası, ırk, yaş ve cinsiyet gibi bilgileri kontrol edebilir" dedi
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