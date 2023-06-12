Kurbanlıklarda küpe ve pasaport uyarısı

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurbanlık olarak satın alınacak hayvanların kulak küpelerinin tam olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Büyükbaş hayvanların pasaportlarının ve başka ilden getirilmişse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor, küçükbaş hayvanların ise nakil belgeleriyle veteriner sağlık raporlarının olması önemlidir" dedi. Çelik, "Vatandaşlar, kurbanlık hayvan alırken Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Kayıt Sistemi olan TÜRKVET mobil uygulamasından küpe numarası, ırk, yaş ve cinsiyet gibi bilgileri kontrol edebilir" dedi

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