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Haberler Ekonomi Şimşek bu hafta banka müdürleriyle buluşuyor

Şimşek bu hafta banka müdürleriyle buluşuyor

12.6.2023

Gazete

Şimşek bu hafta banka müdürleriyle buluşuyor
Yeni hükümetin göreve başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Program kapsamında tüm önlemler belirli bir takvime bağlanacak. Programda, gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılmasından ekonomik özgürlüklerin genişletilmesine, iş gücü piyasası reformundan gıda başta olmak üzere fahiş fiyatları frenleyecek maliyet düşürücü uygulamalara, çalışanların gelirlerinin enflasyona karşı korunmasından vergi düzenlemelerine kadar birçok önemli uygulamanın ayrıntıları yer alacak. Şimşek bankaların genel müdürleriyle bir araya gelerek, yeni ekonomi politikalarına ilişkin sektörün beklenti, önerilerini alması bekleniyor.
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