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Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı duyurdu: Fırsatçı ve stokçulara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Fırsatçı ve stokçulara ceza yağdı

Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Otomotiv piyasasında aşırı fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla yapılan 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verildi.

12.06.2023, 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023, 10:07

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Fırsatçı ve stokçulara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe yapılan denetimlere ilişkin bilgi paylaştı.

Bakanlık, otomotiv sektöründe meydana gelen söz konusu arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla azami özen ve hassasiyet gösterildiğini ifade etti.

Fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapıldığı duyuruldu. Denetimler neticesinde, bugüne kadar, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 türk lirası idari para cezası uygulandı.

Stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 milyon 292 bin 360 türk lirası tutarında idari para cezası uygulandı.

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