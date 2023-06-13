450 milyon dolarlık finansman müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirdikleri "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" ile 450 milyon dolarlık finansmanı sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimlerine sunacaklarını belirterek, "Böylece ihracatımızın yüzde 90'dan fazlasını gerçekleştiren Türk sanayisini özelikle 'AB sınırda karbon mekanizması'na daha hazır hale getireceğiz." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası ile hayata geçirdiği 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' çerçevesinde 450 milyon dolarlık finansmanı kullandıracağını duyurdu. Proje ile KOBİ ve teknoloji girişimlerinin, enerji yatırımları ve sanayide döngüsel ekonominin desteklenmesi amaçlandı.



KOBİ'LERE DESTEK

Bakan Kacır, projeyle 450 milyon dolarlık finansmanı, sanayiciler, KOBİ ve teknoloji girişimlerine sunacaklarını söyledi. KOSGEB eliyle KOBİ'lerin yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm yatırımlarını, TÜBİT AK eliyle de döngüsel ekonomiye ve karbon salınımını azaltmaya yönelik ARGE projeleri desteklenecek.

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