Borsa’da Bakan Şimşek rüzgarı

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5.725 puanla yeni tarihi zirvesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 0.80 ve holding endeksi yüzde 1.3 artış kaydetti. Geçtiğimiz hafta başlayan yükselişte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in atanması ve Bakan Şimşek'in piyasa tarafından olumlu bulunan açıklamaları etkili olmuştu. Bakan Şimşek önceki haftasonu görevi teslim alırken yaptığı açıklamada "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daha zengin ve dirençli bir Türkiye yaratmak için takip edeceğimiz prensipler şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var" dedi. Bakan Şimşek'in ataması ve sonrasında yaptığı açıklamalar 'ortodoks' politikalara dönüş şeklinde yorumlandı ve analistler bu değişimin piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

DİĞER