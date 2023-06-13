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Haberler Ekonomi E-ticaretin devleri İZTO’da buluşacak

E-ticaretin devleri İZTO’da buluşacak

13.6.2023

Gazete

E-ticaretin devleri İZTO’da buluşacak
İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO), pandemi dönemi ile hayatımızın merkezine giren e-ticaretin gelişmesi için Türkiye'de öncü olarak kurduğu "80. E-Ticaret Meslek Komitesi", online ticaretin devlerini İZTO üyesi firmalarla buluşturacak. Toplam bin 499 üyenin faaliyet gösterdiği meslek komitesinin 14 Haziran Çarşamba günü düzenleyeceği organizasyonda e-ticaret firmalarından temsilciler, üyelerle avantajlı iş birlikleri geliştirecek. İzmir Ticaret Odası, teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte hızla ivme kazanan e-ticaret faaliyetlerinin gelişmesi, İzmirli firmaların bu konuda farkındalık kazanması için Türkiye'de öncü odalardan biri olarak, 2022-2026 döneminde "80. E-Ticaret Meslek Komitesi" kurdu.
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