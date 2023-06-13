‘Ne söz verdiysek hayata geçireceğiz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ilişkin konuşan Yılmaz, "Seçim beyannamemizde yazdığımız şekilde asgari ücretle konusunda çalışanlar ve emeklilerle ilgili temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda da adımlarımızı atmaya başladık. Biliyorsunuz asgari ücretle ilgili hazırlıklar, toplantılar yapılmaya başlanacak. Burada üç kesim var. Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi. Bu 3 kesim arasında belli bir usul dairesinde müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu 3 kesim belli bir noktada anlaşma, uzlaşma sağlasınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne kadar hiçbir zaman çalışan, geniş kesimlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Her zaman için bu konularda çalışanların yanında yer almıştır" dedi. Temel mesele olarak halkın refah, huzur ve mutluluğunun özellikle ekonomi anlamında karşılanacağını belirten Yılmaz, "Bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Önümüzdeki süreçlerde planlı, programlı bir şekilde seçim beyannamemizde ne yazdıysak her bir politikamızı adım adım hayata geçireceğiz. Önümüzde 5 yıllık bir süre var. Belli bir takvim, belli bir tutarlılık içinde bunları hayata geçireceğiz. Şunun altını çizmek istiyorum. Bizim siyasetimizin özü güvendir. Güvenin temeli de şudur; söylediğinizi yapacaksınız. Yapamayacağınızı da söylemeyeceksiniz. Dolayısıyla bu seçimlerde halkımıza ne söz verdiysek seçim beyannamemizde neyi ortaya koyduysak önümüzdeki süreçte bunları birer birer hayata geçireceğiz" diye konuştu.

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