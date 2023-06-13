Otomobil stokçuluğuna 35 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'nca, otomotiv piyasasında aşırı fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla yapılan '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; otomotiv sektöründe meydana gelen arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı, aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla sıfır araçların 6 bin kilometre veya 6 ayı doldurmadan satışının önüne geçilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.



FIRSATÇILARA CEZA YAĞDI

Kısıtlama kapsamında gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bugüne kadar, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 milyon 292 bin 360 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

DİĞER