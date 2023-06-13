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Haberler Ekonomi Turist ve tesis sayısı geçen yıla göre arttı

Turist ve tesis sayısı geçen yıla göre arttı

13.6.2023

Gazete

Turist ve tesis sayısı geçen yıla göre arttı
Yılın ilk 4 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,51 arttı. Artan turist sayısıyla beraber turizme yatırım artarken, tesis sayısında da artış gözleniyor. Türkiye'deki turizm yatırımlarına devam eden Şahinler Holding'in Megasaray Hotels markası Side'de 5'inci otelini açtı. Gazetecilerle bir araya gelen Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin "Turizmdeki hızlı büyüme bu sene de devam ediyor. Yılın ilk 4 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,51 arttı. Şu anki rakamlara bakılırsa bu yılı 2019'un en az yüzde 20 üstünde kapatacağımızı öngörüyorum, ciroda da yüzde 30 üstüne çıkarız diye düşünüyorum" diye konuştu.
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