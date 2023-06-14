Bayramda tüm tren seferleri artırılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram ve yaz tatili öncesinde yolcu taleplerini karşılamak için hızlı tren ile anahat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildiğini söyledi. Hızlı trenlere ek seferler koyacağı, anahat ve bölgesel trenlere ise vagon ilave edeceğini belirten Uraloğlu "Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında toplam 24 ek hızlı tren seferi düzenliyoruz. Ankara-İstanbul arasında 17-18, 23-24 Haziran, 1-2 Temmuz, Konya-İstanbul arasında 24-25 Haziran ve 1-2 Temmuz, Ankara-Sivas arasında ise 25 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde işletilecek ilave hızlı tren seferiyle 10 bin 152 kişilik ilave kapasite sağlamış olacağız" dedi.

HAREKET SAATLERİ

-ANKARA-İSTANBUL

-ANKARA'DAN 11.50, İstanbul'dan 17.10,

-KONYA-İSTANBUL

-KONYA'DAN 10.30, İstanbul'dan 18.05,

-ANKARA-SİVAS

-ANKARA'DAN 09.40, Sivas'tan 11.50