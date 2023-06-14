  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bayramda tüm tren seferleri artırılacak

Bayramda tüm tren seferleri artırılacak

14.6.2023

Gazete

Bayramda tüm tren seferleri artırılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram ve yaz tatili öncesinde yolcu taleplerini karşılamak için hızlı tren ile anahat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildiğini söyledi. Hızlı trenlere ek seferler koyacağı, anahat ve bölgesel trenlere ise vagon ilave edeceğini belirten Uraloğlu "Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında toplam 24 ek hızlı tren seferi düzenliyoruz. Ankara-İstanbul arasında 17-18, 23-24 Haziran, 1-2 Temmuz, Konya-İstanbul arasında 24-25 Haziran ve 1-2 Temmuz, Ankara-Sivas arasında ise 25 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde işletilecek ilave hızlı tren seferiyle 10 bin 152 kişilik ilave kapasite sağlamış olacağız" dedi.

HAREKET SAATLERİ
-ANKARA-İSTANBUL
-ANKARA'DAN 11.50, İstanbul'dan 17.10,
-KONYA-İSTANBUL
-KONYA'DAN 10.30, İstanbul'dan 18.05,
-ANKARA-SİVAS
-ANKARA'DAN 09.40, Sivas'tan 11.50

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA