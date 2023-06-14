Kadın girişimci atölyesinde işlediği fındığı pazarlıyor

İZMİR'DE 1,5 yıl yazılım şirketinde çalıştıktan sonra memleketi Giresun'un Görele ilçesine dönen Fulden Çavuşoğlu, ailesiyle ürettiği yaklaşık 1 ton fındığı kurduğu atölyede işleyip kendi markasıyla satışa sunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 3 sene önce mezun olan Çavuşoğlu, İzmir'de bir yazılım şirketinde 1,5 yıl görev yaptı. Kendi markasıyla fındık üzerine iş kurmak için araştırmalara başlayan 27 yaşındaki Çavuşoğlu, memleketi Görele'ye döndü.

"Puckanut" adlı markasıyla üretime başlayan Çavuşoğlu, daha sonra 100 bin lirası KOSGEB desteğiyle olmak üzere 700 bin lira maliyetle fındık kırma, kavurma, ezme ve vakum makineleri alarak atölye kurdu. Ailesiyle ürettiği 1 ton civarında fındığı geçen yıldan bu yana atölyesinde işleyip kavrulmuş iç fındık ve fındık ezmesi olarak iç piyasada pazarlayan Çavuşoğlu, bunun yanı sıra çevredeki çiftçilere de ürün işleme hizmeti veriyor. Fulden Çavuşoğlu, 3 nesildir fındık üreticiliği yapan ailesinin fındık üretiminde emeklerinin karşılığını alamadığını düşündüğü için markalaşma sürecine girdiğini sözlerine ekledi.