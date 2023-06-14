Manisa zeytinyağı ihracatında rekor kırdı

TÜRKİYE'DE 26 milyondan fazla zeytin ağacı ile ilk sırada yer alan Manisa'da üretilen zeytin ve zeytinyağları dünyanın birçok ülkesinde sofraları süslüyor. Manisa zeytin ve zeytinyağı ihracatında 2023 yılının ilk 5 ayında 30 milyon dolarlık ihracata imza atarak Türkiye ekonomisine döviz kazandırmaya devam ediyor. İhracatta artış devam ederse 2023 yılı tamamlanmadan 2022 yılını geride bırakarak rekor kıracak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre Manisa'da Mayıs 2023'te 9 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 170,8 artırma başarısı gösterdi. 2022 Mayıs ayında 3 milyon dolarlık ihracat elde edilmişti. 2022 yılının ilk 5 ayında 21 milyon dolarlık ihracat yapan Manisa'da 2023 yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 42,9 artarak 30 milyon dolar oldu.

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