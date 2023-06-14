Tarım teknolojileri projesi Avrupa’da örnek gösterildi

YAŞAR Üniversitesi'nin ortakları arasında yer aldığı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen tarımgıda alanında inovasyon ve girişimciliği artırmayı hedefleyen Ekosistem Entegrasyon Laboratuvarı başarılı örnek olarak gösterildi. Yükseköğretim İnisiyatifi çerçevesinde fon alan ilk olan RiEcoLab'ın pilot uygulama süresi sonlanırken, proje meyvelerini vermeye başladı. 6 ülkede yenilikçilik kapasitesini ve ekosistemini güçlendirmek amacı ile Polonya, İrlanda, Romanya ve Türkiye'de 4 farklı temada laboratuvar kuruldu. Yaşar Üniversitesinin tarımgıda alanında Ege Bölgesinin en aktif inovasyon ve girişimcilik merkezi olma vizyonu ile tarım teknolojileri temasını benimseyerek kurduğu AgTech-EIL, Prag'daki çalıştayda başarılı örnek olarak yer aldı.

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