Türkiye’de meyve sebze ihracatı arttı

AKDENİZ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin mayıs ayında 249,3 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiğini bildirdi. Gürüz, yazılı açıklamasında, sektörlerinin mayısta 334 bin 876 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini belirtti. Birlik olarak söz konusu ayda ülke dış satımına yüzde 51 destek verdiklerini aktaran Gürüz, "Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artış sağlayarak 249,3 milyon dolar oldu. Mayısta bölge ihracatımız yüzde 36 artışla 128 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti" dedi. Gürüz, mayısta en fazla ihracatın Rusya'ya yapıldığı bilgisini paylaştı.

DİĞER