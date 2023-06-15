Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarihi açıkladı: Orta Vadeli Programı Eylül ayında paylaşacağız

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 'Yeni dönemde Türkiye için, istikrar ve güven içinde büyümek temel amaçtır. Enflasyonla mücadele konusunda etkin adımlar atacağız. Eylül ayında orta vadeli planı paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.