Orta Vadeli Program Hazırlığı Başladı

Yeni dönemde öncelik ekonomi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli program ile ilgili çalışmaların başladığını ve OVP'de önümüzdeki günlerdeki çalışmalarda bir güncelleme yapılacağını söyledi.

YILMAZ: 2023 VE ÖNÜMÜZDEKİ YIL HEDEFLERİNİ GÜNCELLEYECEĞİZ

Yeni dönemde faiz politikaları ile ilgili değişikler bekleniyor. Bununla ilgili tartışmalarının OVP'ye yansıyacağını AK Parti'nin seçim beyannamesi kapsamındaki taahütlerinin OVP içerisinde yer bulacağını aktardı. OVP'de özellikle büyüme, istihdam, cari denge gibi rakamlarda bir güncelleme yapılacağını ve yıl sonu beklentilerine ilişkin de bir güncelleme yapılacağını söyledi.

ŞİMŞEK: MERKEZ BANKASI KENDİ İŞİNİ YAPACAKTIR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemdeki yol haritasında ne tür adımlar atacağı merak konusu olduğunu kendilerine ilettik. Kendisi iki cümle ile yeni döneme ilişkin net cevap verdi. Bunlardan ilki, "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz" oldu. Merkez Bankası'nın bundan sonraki döneme ilişkin politikaları ile ilgili de, "Merkez Bankası kendi işini yapacaktır" ifadelerini kullandı.