  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Egeli Yaş Meyve ve Sebzeciler rekora koşuyor

Egeli Yaş Meyve ve Sebzeciler rekora koşuyor

EGE Bölgesi'nde üretilen lezzetleri dünyanın dört bir tarafına ulaştırarak 5 yıldır üst üste ihracat rekorları kıran, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 1,4 milyar dolar ihracat hedefini aşmaya hazırlanıyor.

16.6.2023

Gazete

Egeli Yaş Meyve ve Sebzeciler rekora koşuyor
EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Egeli yaş meyve sebze ihracatçılarının Ocak-Mayıs döneminde yüzde 15 artışla 502 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdığını açıkladı. Uçak, "Son bir yıllık dönemde de ihracatımız yüzde 7 yükselişle 1 milyar 312 milyar dolara ulaştı. 2023'ün ilk 5 ayında yaş meyve sebze ürünlerinde en çok ihraç ettiğimiz ilk üç ürünümüz domateste yüzde 68 yükselişle 49 milyon dolar, mandarinde yüzde 14 artışla 11 milyon dolar ve elmada 8 milyon dolarlık ivme kaydettik. Yaş meyve sebze sektörümüzde temel pazarımız yıllardır Rusya ve Avrupa Birliği" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA