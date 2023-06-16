Egeli Yaş Meyve ve Sebzeciler rekora koşuyor

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Egeli yaş meyve sebze ihracatçılarının Ocak-Mayıs döneminde yüzde 15 artışla 502 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdığını açıkladı. Uçak, "Son bir yıllık dönemde de ihracatımız yüzde 7 yükselişle 1 milyar 312 milyar dolara ulaştı. 2023'ün ilk 5 ayında yaş meyve sebze ürünlerinde en çok ihraç ettiğimiz ilk üç ürünümüz domateste yüzde 68 yükselişle 49 milyon dolar, mandarinde yüzde 14 artışla 11 milyon dolar ve elmada 8 milyon dolarlık ivme kaydettik. Yaş meyve sebze sektörümüzde temel pazarımız yıllardır Rusya ve Avrupa Birliği" dedi.

DİĞER