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Haberler Ekonomi Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu

Son dakika haberi...Haziran 2023 emekli maaşları ve bayram ikramiyesi 17- 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi tüm emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

16.06.2023, 10:35 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023, 11:00

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı kaydedildi.

GÜN GÜN ÖDEME TAKVİMİ

4A SSK bendi kapsamında gelir ve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri:

17-18 olanların 17 Haziran 2023 tarihinde

19-20 olanların 18 Haziran 2023 tarihinde

21-22 olanların 19 Haziran 2023 tarihinde

23-24 olanların 20 Haziran 2023 tarihinde

25-26 olanların olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecektir.

4B Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran tarihinde,

4C Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 23 Haziran tarihinde ödenecek.

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