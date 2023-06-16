Öğrenci kartlarına yaş sınırı geliyor

İZMİR'DE geçmişte yaş sınırı olmayan öğrenci kartı kullanımı için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi sınırlandırma getirmeye hazırlanıyor.

TARİFE DEĞİŞTİRİLİYOR

İlk biniş ücretleri 3 TL olan öğrenci biletinde 26 yaş sınırı getirilmesi planlanan maddede 26 yaş ve üstü olan ve öğrenci kimliğini taşıyan vatandaşların ilk biniş ücretlerinin 7 lira 56 kuruşa çıkarılması önerisi meclis komisyonlarına sevk edildi. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın önerisi ile gündeme gelen madde de 'öğrencilik hakkı taşıyan' kişilerin 3 TL ile ulaşım araçlarını kullandırılması sınırlandırılacak. Gündem maddesinde yer alan maddeye göre 26 yaşından gün almış ve öğrencilik hakkı devam eden vatandaşlar önerinin kabul edilmesi halinde ilk binişe 3 TL yerine, 'öğretmen-60 yaş' tarifesi olan 7 lira 56 kuruştan kullanmaya başlayacak.