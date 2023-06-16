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Haberler Ekonomi Öğrenci kartlarına yaş sınırı geliyor

Öğrenci kartlarına yaş sınırı geliyor

16.6.2023

Gazete

Öğrenci kartlarına yaş sınırı geliyor

İZMİR'DE geçmişte yaş sınırı olmayan öğrenci kartı kullanımı için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi sınırlandırma getirmeye hazırlanıyor.

TARİFE DEĞİŞTİRİLİYOR
İlk biniş ücretleri 3 TL olan öğrenci biletinde 26 yaş sınırı getirilmesi planlanan maddede 26 yaş ve üstü olan ve öğrenci kimliğini taşıyan vatandaşların ilk biniş ücretlerinin 7 lira 56 kuruşa çıkarılması önerisi meclis komisyonlarına sevk edildi. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın önerisi ile gündeme gelen madde de 'öğrencilik hakkı taşıyan' kişilerin 3 TL ile ulaşım araçlarını kullandırılması sınırlandırılacak. Gündem maddesinde yer alan maddeye göre 26 yaşından gün almış ve öğrencilik hakkı devam eden vatandaşlar önerinin kabul edilmesi halinde ilk binişe 3 TL yerine, 'öğretmen-60 yaş' tarifesi olan 7 lira 56 kuruştan kullanmaya başlayacak.

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