Emeklinin aylık ve ikramiyeleri 17-23 Haziran’da hesapta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ve Kurban bayramı ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da hesaplarda olacağını açıkladı. Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek. Açıklamaya göre SSK kapsamında gelir aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak. Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

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