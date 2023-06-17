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Refah artışı sağlayacak model

Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle devam edeceğiz” dedi.

17.6.2023

Gazete

Refah artışı sağlayacak model

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Beşiktaş'ta bir AVM de bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Şimşek "Bankalar Birliği yönetim kuruluyla istişare ettik. Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemiyle de finans sektörüyle de sendikalarımızla da bütün kesimlerle istişare edeceğiz" dedi.

TÜSİAD'LA KRİTİK GÖRÜŞME

Şimşek, "İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde toplumda tabii ki refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz. Bu istişari bir toplantı. Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünü konuştuk. Ben ilginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar bir ilgi olacağını düşünmüyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar. Tekrar teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan Bakan Şimşek, dün sabah saatlerinde, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle de bir araya geldi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan Sabancı Center'dan ayrıldı.

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