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Haberler Ekonomi Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı

18.6.2023

Gazete

Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı
Emeklilerin maaş ve Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı duyurulmuştu. Ödeme günü 19 ve 20 Haziran olanların ödemeleri bugün yapılacak. 21 ve 22 Haziran'daki ödemeler ayın 19'unda, 23, 24 Haziran ödemeleri ayın 20'sinde, 25,26 olanların ödemeleri ise 21'inde yapılacak. BAĞ- KUR emeklileri maaş ve ikramiyelerini 22 Haziran'da alacak. Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ise 23 Haziran tarihinde ödenecek.
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