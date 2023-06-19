3.5 milyon küçükbaş kurbanlık satılacak

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların kurbanlık hayvan arayışları hız kazandı. Bu yıl vatandaşların daha çok küçükbaş kurbanlıklara yöneldiğini ifade eden Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, bu yıl 3,5 milyon civarında küçükbaş hayvan kesilmesini beklediğini ve küçükbaş hayvanda arz sıkıntısı bulunmadığını söyledi.

"ARACILAR DENETLENMELİ"

Bazı derneklerin 2-3 bin lira civarında bağış bedeli belirlediğini anlatan Çelik, "Bu dernek nasıl 3 bin lira fiyat belirliyor, neye göre bu fiyatı belirliyor ve bu hayvanı nerede, ne zaman, nasıl kesecek? Hiçbir şey yok. Bunun önüne geçilmeli. 3-4 bin liraya hayvan yok. Diyanet'in bu yıl için belirlediği 5 bin 950 liraya diğer meslek gruplarının riayet etmesi gerekiyor. Vatandaşların bağış yaptığı derneğin de güvenilir ve bilinir olması lazım" dedi. Marketlerde kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi için neler yapılması gerektiğini de anlatan Çelik, "Doğru reçetenin ortaya çıkması için, markete giden ürünün, çıkış noktası ile raf fiyatı arasındaki dengelere bakmak gerekiyor. Aşırı açılan kar makasını daraltmak gerek, bu da Ticaret Bakanlığının yetki alanı kapsamında. Tüketicinin de üreticinin de kaderi, serbest piyasaya bırakılmamalı. Stok yapan ve insanların kanını emenler, barondur. Örneğin; dolar bugün 26 liraya çıksa ve ertesi gün 23 liraya düşse de bazı kesimler ürün fiyatını düşürmüyor. Burada sadece aracılar ve tedarikçiler kazanıyor. Bunlar denetim altına alınmalı. Öte yandan, girdi maliyetleri düşürülmeli. Bu mekanizmalar hayata geçerse fiyatlar düşer" diye konuştu.