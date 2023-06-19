EGİAD’dan Fransa’da büyük tanıtım atağı

Her yıl Paris'te düzenlenen teknoloji ve girişimcilik fuarı Viva- Tech'te bu sene Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve EGİAD Melekleri Yatırım Ağı da yer aldı. Avrupa'nın en üst düzey teknoloji etkinliklerinden biri olarak anılan fuarda, EGİAD üyeleri de temaslarda bulunarak işbirlikleri sağladı. Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılım sağladığı Paris'teki VivaTech Teknoloji Fuarı'na katılan ilk Türk sivil toplum örgütü EGİAD oldu. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Fuara katılma amacımız İzmir ekseninde girişimcilik çalışmalarımızı ve tabanımızı buradaki dünya şirketleriyle ve yatırımcılarıyla bir araya getirmek, temaslar kurmaktı. Girişimcilerin, ürünlerini ve hizmetlerini uygulayabilecekleri ortaklar arayışında olduklarını gözlemledik" diye konuştu.

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