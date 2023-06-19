Esnafımız yeni dönemde şahlanacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yöneticisi ve 4. Genel Başkanı, İzmir Esnaf Birliği'nin kurucusu olan ve 3 dönem İzmir milletvekilliği yapan esnafın duayen ismi Cemal Tercan, eski yönetimle ilgili Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin geçtiğimiz pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulunda Yalçın Ata'nın başkanlığa seçilmesini değerlendiren Cemal Tercan, "Yeni yönetime olan güvenim tamdır. İnanç ve hedef insanı olduklarını görüyorum. İzmir Esnaf Birliği, yeni dönemde şahlanacak ve tüm ülkeye örnek olacaktır. Esnaf Birliği'nin kuruluşunda çok büyük emeklerimiz var yeni yönetim bu projeleri daha da geliştirecek" dedi.

KENDİLERİNE MAL ETTİLER!

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin şu anda bulunduğu plazayı, Buca Kaynaklar'daki Uygulama Oteli'ni ve Sarnıç'taki eğitim arazilerinin kendi başkanlığı döneminde alınarak esnaf sanatkarın hizmetine açıldığını ancak daha sonra başkanlığa gelen Mehmet Ali Susam ve Zekeriya Mutlu'nun bu hizmetleri kendilerine mal ettiklerini belirterek "Şu andaki Birlik Plaza'nın bulunduğu 425 metrekare arsayı 1998 yılında dönemin İzmir Valisi Kutlu Aktaş'ın desteğiyle Tekel'den 7 bin liraya alarak bugünkü 7 katlı Birlik Plaza'yı kat karşılığı yaptırdık" dedi. Yaklaşık 20 yıldır İzmir Esnaf Birliği'ni yöneten Mehmet Ali Susam ve Zekeriya Mutlu'yu eleştirerek zehir zemberek açıklamalarda bulunan Tercan, "Zekeriya Mutlu Kongrede bütün delegelerin yüzüne bakarak esnaf birliği binasını kendilerinin aldığını söyledi. Bu bina benim başkanlığım döneminde sıfıra yakın bedelle alınarak kat karşılığı yaptırılan binadır. Yani o binanın sahibi İzmir Birliği'dir. Koskocaman bir yalanı

o kongrede ortakların yüzüne baka baka söyledi" dedi.

BİRLİK OTELİ ATIL HALDE

Kaynaklar'daki Birlik Oteli'nin atıl halde olduğunu belirten Tercan, "Buca Kaynaklardaki oteli de kendisinin aldığını söylüyor. Bugün dünya yarın ahiret, Allah'tan kork! Bu Eğitim Oteli bizim muhteşem bir projemizin ürünüdür. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 1998 yılında 49 yıllığına kiraladığımız otel şu anda atıl halde duruyor. Siz onun oluşumunun hiçbir zerresinde yoktunuz, yalnız Birliği ele geçirdikten sonra burayı ne hale getirdiğiniz herkesçe malum. Bu oteli utanılacak hale getirdiniz" ifadesini kullandı.

"GELECEĞİMİZ SATILDI"

Sarnıç'taki 100 bin metrekare arsayı hazineden 49 yıllığına eğitim projeleri için aldığını söyleyen Cemal Tercan, "Proje kapsamında İzmir esnafının gelişen teknolojiye ayak uydurması için AR-GE laboratuvarları kurulacaktı. Bu laboratuvarlar için gerekli teknik ve teknolojik bilgileri verecek dershaneler, uygulama atölyeleri ve bugün esnaf sanatkarlarımızın, işyerlerimizin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmek, eğitim tesisleri kurmak gibi ideal bir hedefi vardı. Bu projenin gerçekleşmesi için milletvekili iken bütçeden ödenek ayırttık. Ancak benden sonra 2001 yılında iş başına gelen Mehmet Ali Susam ile Zekeriya Mutlu ekibi bu gibi projelerin kıymetini bilemedi. Fırsatı şahsi çıkarları için kullanıp Sarnıç'taki arsanın 70 bin metrekaresini 2005 yılında 5 milyon liraya sattılar. Halbuki o zaman değeri 20 milyon liranın üzerindeydi. Bu durum Mehmet Ali ve Zekeriya'yı mutlu etti ama esnaf teşkilatı bu varlığından yoksun bırakıldı. Esnafın geleceği satıldı" dedi.

"HESABINI SORSUNLAR!"

22 yıl sonra yepyeni bir yönetimin başa geçmesinin önemine dikkat çeken Cemal Tercan, "Hizmete susamış İzmirli esnaf ve sanatkarlar için bugün Yalçın Ata'nın Başkanlığında iş başına gelen yönetim kurulu, Cemal Tercan'ın gönülden desteklediği kuruldur. Sağ olan görecek ki bu inanç ve iman dolu Yalçın Ata önderliğindeki yönetim kurulu, yapacakları hizmetlerle gönüllerimize taht kuracaklardır. Esnafın hakkını korumak için geçmiş dönemde yapılan yanlışların hesabının sorulmasını ve gün yüzüne çıkarılmasını istiyorum" diye konuştu.

ÖZEL HABER