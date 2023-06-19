İZTO’dan üyelerine 11.4 milyon TL’lik fuar katılım teşviki

Türkiye'de üyelerine düzenli olarak fuar teşviki veren ilk ve tek oda olan İzmir Ticaret Odası (İZTO), 2023 yılının ocak ayından itibaren toplam bin 139 üyeye 11 milyon 439 bin TL fuar teşviki sağladı. İzmirli firmaların yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımının hem yeni işbirlikleri hem de kentin tanıtımı için çok önemli olduğunu vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fuar teşvikleri konusunda Türkiye'de öncü ve örnek oda olmaya devam edeceklerini belirtti.

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