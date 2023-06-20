  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Almanya’da enflasyon resmi rakamın 3 katı

Almanya’da enflasyon resmi rakamın 3 katı

20.6.2023

Gazete

Almanya’da enflasyon resmi rakamın 3 katı
ALLİANZ Trade, Almanya'da algılanan ve gerçek enflasyona yönelik araştırmasının sonuçların yayınladı. Buna göre, Almanya'da tüketiciler tarafından mayıs ayında algılanan enflasyon yüzde 18 ile resmi olarak belirlenen yüzde 6,1'lik enflasyonun neredeyse üç katı düzeyinde. Algılanan ve gerçek enflasyon arasında tutarsızlığının çeşitli nedenlerinin ortaya konulduğu araştırmada, tüketicilerin, içecek, yakıt veya yaygın olarak alınan süpermarket ürünlerindeki fiyat değişikliklerine daha fazla dikkat ettiği ve bu fiyatlar ortalamanın üzerine çıkarsa enflasyonun çok daha yüksek olduğunu hissetmeye eğilimli olduğu belirtildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA