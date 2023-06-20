Almanya’da enflasyon resmi rakamın 3 katı

ALLİANZ Trade, Almanya'da algılanan ve gerçek enflasyona yönelik araştırmasının sonuçların yayınladı. Buna göre, Almanya'da tüketiciler tarafından mayıs ayında algılanan enflasyon yüzde 18 ile resmi olarak belirlenen yüzde 6,1'lik enflasyonun neredeyse üç katı düzeyinde. Algılanan ve gerçek enflasyon arasında tutarsızlığının çeşitli nedenlerinin ortaya konulduğu araştırmada, tüketicilerin, içecek, yakıt veya yaygın olarak alınan süpermarket ürünlerindeki fiyat değişikliklerine daha fazla dikkat ettiği ve bu fiyatlar ortalamanın üzerine çıkarsa enflasyonun çok daha yüksek olduğunu hissetmeye eğilimli olduğu belirtildi.

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