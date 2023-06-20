Asgari ücrete zamda son viraj

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı dün gerçekleştirildi. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantı, TÜRK-İş ve TİSK başkanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'de tüm gözler bu kez bu toplantıya döndü.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücretin en kısa sürede açıklanması için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar, hükümet tarafından herhangi bir rakam söylenmediğini, görüşmeleri en kısa sürede sonuca bağlamak istediklerini belirtti. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar da, asgari ücret için yapılan 2. toplantının ardından açıklamalarda bulundu ve "Görüşmelerimiz devam edecek, bu hafta üçüncü kez bir araya geleceğiz. İşveren temsilcilerimizde kendi aralarında tartışarak komisyona bilgi verecekler. Komisyon da bir karara vardıktan sonra açıklamayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapar diye düşünüyoruz" dedi.

PERŞEMBEDEN ÖNCE AÇIKLANABİLİR

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, dün akşam AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Atalay, "19.30 da beyefendinin yanına girdim. Yaklaşık bir saat nedir, ne değildir, hangi konumdayız kendisine anlatma imkânı buldum. Belli bir yere geldik. Şimdi buradan çalışma Bakanlığı'na gideceğim. Çalışma Bakanı ile görüşmemizin ardından kendi çalışma arkadaşlarımızla bugün ya da yarın sabah görüşeceğiz. Açıklamanın perşembe öncesi olacağını umut ediyorum" dedi.