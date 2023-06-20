Asgari ücrette zam belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında, bugün saat 11.00'de toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı ve asgari ücrete gelecek zammı açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammı rekor refah payı ile tam mutabakat ile açıklandı. Asgari ücret 3. toplantısı bugün saat 11.00'de gerçekleşti. Yeni asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artışla 8.506 TL'den net 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Asgari ücret zammı uzlaşmayla belirlendi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Ocak 2023'te gelen zam sonrası dolar bazında rekor kırarak 455 dolara yükseltilen asgari ücret yüzde 34'lük yeni zamla birlikte dolar bazında 482 dolara çıktı.

YENİ ASGARİ ÜCRET 6 AY GEÇERLİ OLACAK

400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 500 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

Açıklanan asgari ücret 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak.

ZAM SONRASI KRİTİK AÇIKLAMA

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türk-İş ve TİSK başkanlarına görüşmelerdeki uzlaşmacı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. TİSK Başkanı çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza attı. Asgari ücrete vergi muafiyeti, beyaz bayrak uygulaması, istihdam teşvikleri bunlardan birkaçıdır. Türk-İş başkanına gösterdiği samimi yaklaşım ve yapıcı tutum için şükranlarımı arz ederim.

Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri ilgilendirecek netice Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşları enflasyona ezdirmeme kararlılığı açısından önem arz etmektedir. Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Komisyon çalışmaları işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlandı."

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay zammın belli olmasının ardından şu ifadeleri kullandı: "Komisyona katkı sağlayan bakanlıklarımız değerli yöneticileri, çalışma bakanlığımızın bürokratları aşağı yukarı 13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik. Bakan Bey rakamı açıkladı. Geçen sene temmuz ayında ara zamda yüzde 30 civarında asgari ücrete zam vermiştik. Bugün geldiğimiz nokta yüzde 34.

Dün gece de sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah enflasyon kontrol altına alınır, zamlar olmaz. Enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücünü korumaya devam ederiz. Asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelirse önemi kalmıyor. Pazardaki marketteki fiyatların kontrol altına alınması, temennimiz bu. Asgari ücret ülkemize hayırlı olsun.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ben de sizleri şahsım ve TİSK adına selamlıyorum. Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Hem işçi hem işvereni ilgilendiren bu kararın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücrette yıl sonunu beklemeden artış olması mutabakatı vardı. Bu başlı başına özveridir. Süreç boyunca tüm paydaşlarımızı faydası için azami gayret gösterdik. Dengeli bir rakam için çalıştık. Bugün ben bütün imkanlarımızı zorlayarak çalışanlarımızı, işletmelerimizi, istihdamı gözeten bu rakama evet demenin memnuniyeti içindeyim."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Başkan Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili açıklama geldi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.

İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum.