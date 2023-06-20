Emeklilere kurban bayramı dopingi

Emeklilerin bayram ikramiyesi ve aylıkları ödeniyor. Aylıklar ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin tamamı bayramdan önce hesaplara yatmış olacak.

25 MİLYARI AŞKIN ÖDEME

Ayın 23-24'ünde aylık alanlar yarın, 25'i ve 26'sında aylık alanlara ise 21 Haziran'da ödeme yapılacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve bayram ikramiyeleri ise 22 Haziran'da ödenecek. EMEKLİ sandığından aylık alanların ise ödemeleri de 23 Haziran'da hesaba geçecek. Bu kapsamda 14 milyon 400 bin emekliye 25 milyar 700 milyon lira bayram ikramiyesi ödenecek. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılmasına ilişkin teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.