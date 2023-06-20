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Haberler Ekonomi Halkbank Belgrad’da yeni bir şube açtı

Halkbank Belgrad’da yeni bir şube açtı

20.6.2023

Gazete

Halkbank Belgrad’da yeni bir şube açtı
Halkbank, 2015'ten bu yana faaliyet gösterdiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yeni bir şube daha açtı. Belgrad'daki Vojvoda Stepe Caddesi'nde açılan şubeyle ülkedeki temsilcilik sayısını 41'e çıkartan Halkbank, hizmet ağını genişletti. Yeni şubenin açılışında konuşan Halkbank Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Sırbistan ve Türkiye arasında güvene dayalı bir ilişki bulunduğunu belirterek, "Ortak kültür ile siyasi ve ekonomik ilişkilerden beslenen bu ağı sürdürülebilir kılmak için hepimize büyük görevler düşüyor" diye konuştu.
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