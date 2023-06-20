Kalyon Holding’den dev proje

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, Romanya'da ihalesini kazandıkları Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'yle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kalyoncu, "Bu projenin önemi Romanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 45'ini karşılıyor olması. Aynı şekilde şu anda Avrupa Birliği'nin desteklediği projeler altında Avrupa'da yapılmış en büyük enerji altyapı yatırım projesi" dedi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Kalyon Holding'in kazandığı Romanya'nın Karadeniz kıyısı- Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesinin imzaları geçtiğimiz gün atıldı. İmza töreni, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja, SNTGN Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian ve Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över'in katılımıyla Bükreş'te Başbakanlık binasında düzenlendi. Murathan Kalyoncu, projeyi 24 ay gibi kısa sürede bitirme hedeflerinin olduğunu belirterek, "Halihazırda geçtiğimiz cuma günü imzaladığımız Karadeniz'in Köstence kıyısından Romanya'nın Podişor bölgesine uzanacak olan 310 kilometrelik bir doğal gaz boru hattı ihalesini kazandık. Geçtiğimiz cuma günü de inşaat alanını biz teslim aldık. 24 ay gibi bir sürede işlerimizi Transgaz'a teslim etme hedefimiz var. Bu projenin önemi Romanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 45'ini karşılıyor olması. Aynı şekilde şu anda Avrupa Birliği'nin desteklediği projeler altında Avrupa'da yapılmış en büyük enerji altyapı yatırım projesi olmakla beraber biz Türkiye'de edindiğimiz deneyimi ve ekspertizliği, Avrupa'ya hatta Avrupa'da kalmayarak başka coğrafyaları da Afrika, Amerika, Asya olmak üzere bu şekilde bir yola çıktık. Türkiye'de yaptığımız Güney Marmara doğal gaz depolama hat fasilitesi, TANAP doğal gaz boru inşaatı bu konuda bize çok yardımcı oldu" dedi.

'GURURUNU YAŞIYORUZ'

Murathan Kalyoncu şöyle konuştu: "Bu ihale kapsamında da biz uluslararası rakiplerimize nazaran hem teknik olarak hem de maliyet olarak en avantajlı teklifi veren firma olduğumuzdan dolayı bu ihaleyi kazandık. Özellikle bizler için bizim böyle kritik bir altyapı yatırım işinde oluşumuz bizim Kalyon ve Türk müteahhitleri açısından çok önemli bir adım. Çünkü doğal gaz boru hattı çok herkesin kolaylıkla yapabileceği bir iş değil. Burada da biz uluslararası rakiplerimize teknik olarak da fark atmış olduk. Avrupa'nın da enerji bağımsızlığında çok önem yaratan bir proje olduğu için bu projeyi de bir Türk firması olarak almanın gururunu yaşıyoruz."

YATIRIM HEDEFLERİMİZ SÜRÜYOR

Kalyon Holding'in Avrupa'daki hedeflerinden de bahseden Kalyoncu, "Türkiye'de olduğu gibi gerek Avrupa'da gerek Asya'da, Afrika'da, Amerika'da niyetimiz ve temennimiz odur ki Kalyon Holding'in içerisine girdiği işlerden alnın akıyla çıkan, kaliteli iyi maliyetli iş yapan ve kritik altyapı projelerinde yer alan bir firma olması. Bunun için operasyonumuz devam ediyor. Ukrayna'nın yeniden inşası için de belli başlı adımlar attık. Onlardan da yakın bir zamanda haberdar olabilirsiniz. Türkiye'de yatırım hedeflerimiz var" dedi.