Litresi 10 bin Euro’ya kadar alıcı buluyor

Burdur'da nesillerdir yapılan gül yetiştiriciliği birçok ailenin geçim kaynağı. Hasat zamanına kadar gözü gibi baktıkları gülleri toplayıp suyunu ve yağını çıkaran yetiştiriciler bunları ilaç ve kozmetik alanında kullanıma sunuyor. 15 milyon gül yaprağına tekabül eden 4 ton gülden çıkan 1 litre gül yağı geçtiğimiz yıl 10 bin euroya kadar alıcı bulmuştu. Türkiye'nin her yerinde gül yetiştirilebiliyor ancak kaliteli yağ ve kaliteli gül suyu, gül mayası gibi ürünlerin alınabilmesi için Burdur ve Isparta en uygun iklim şartlarına sahip. Oldukça zahmetli olan gülyağı çıkarma işlemi sezonun iyi geçmesi durumunda üreticinin de yüzünü güldürüyor. 2023 yılı gülçiçeği fiyatlarının Ekim ayında açıklanması beklenirken gülyağı geçtiğimiz yıl litresi 10 bin euroya kadar alıcı bulmuştu.

DİĞER