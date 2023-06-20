Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi

Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi ülke ekonomisine artan üretim ve satışlar anlamında büyük bir hareketlilik getirerek ülke ekonomisinin canlanmasına ve büyümesine katkı sağlıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan alışverişlerde kurbanlık, kıyafet, gıda, turizm, ulaşım, konaklama, gastronomi gibi geniş sektör yelpazesiyle üretici, tedarikçi ve tüketici üçgeninde ekonomiye büyük bir katma değer sağlıyor.

ETİKETLER İNCELENİYOR

Bu ekonomik faaliyetler gerçekleştirilirken, özellikle vatandaşlar tarafından ihtiyaçların belirlenerek alışverişe çıkılması, farklı markalar ve ebatlardaki ürünlerde kıyaslamaya da imkan veren birim fiyatların etiketlerde olup olmadığına bakılması, ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının aynı olup olmadığına dikkat edilmesi tüketici hak ve menfaatleri açısından önem arz ediyor. Bu çerçevede vatandaşların mağdur olmaması için Ticaret Bakanlığı bayram öncesi harekete geçerek denetimleri sıkılaştırdı. Bakanlıktan konuya ilgili bir açıklama yapıldı. "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın taleplerini artırdığı bayram öncesi dönemde de tüm sektörler nezdinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına izin vermemek adına Bakanlığımız denetim birimleri 81 ilimizde denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek ve Bakanlığımıza ulaşan şikayetler yakinen takip edilecektir" denildi.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Bakanlık açıklamasında öncelikli amaçlarının vatandaşın haklarını korumak olduğunu belirterek, "Halkımızın mağduriyetine neden olan kişilere ilişkin her türlü idari yaptırım kararlılıkla uygulanacaktır" denildi.