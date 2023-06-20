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Haberler Ekonomi TÜBİTAK ve TCDD personel alacak

TÜBİTAK ve TCDD personel alacak

20.6.2023

Gazete

TÜBİTAK ve TCDD personel alacak
RESMİ Gazete'de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK 15, TCDD ise 4 personel istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere uzman ve uzman yardımcısı alınacak. Söz konusu 15 personel, Ankara'da görevlendirilecek. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "kariyer.tubitak.gov. tr" üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü de 4 personel alımı yapacak.
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