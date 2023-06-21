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Haberler Ekonomi Bayram rezervasyonları Çeşme’de yüzde 70’i aştı

Bayram rezervasyonları Çeşme’de yüzde 70’i aştı

21.6.2023

Gazete

Bayram rezervasyonları Çeşme’de yüzde 70’i aştı
9 günlük bayram tatili öncesi, ünlü tatil merkezi Çeşme'deki otellerde rezervasyonlar yüzde 70'i aştı. Turizmciler, bayram tatiline ve sezona hazır olduklarını ifade etti. Bayram tatilinden sonra da sezonun kesintisiz devam edeceğini vurgulayan turizmciler, "Kasım ayına kadar iyi bir sezon bekliyoruz. Kasım'dan sonra da, pandemi nedeniyle yapılamayan toplantı gruplarıyla kış hareketliliği bekliyoruz. Düzenlenecek festivaller var. Bunların da Çeşme turizmine faydası çok olacak; ayrıca olmazsa olmazımız Alaçatı Ot Festivali var" diye konuştu.
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