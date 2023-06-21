Devlet çatısı altındaki kadınlar artık iş sahibi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çatısı altına sığınan 832 kadın, aldığı meslek edindirme kurslarıyla iş sahibi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

6 BİN KADIN KATILDI

Kadın konukevinden hizmet alan kadınlar için İŞKUR İş Kulübü Eğitimleri düzenlediklerini belirten Bakan Göktaş, "2020 yılından bu yana 3 bin 878 kadın eğitim aldı. Ayrıca, finansal okuryazarlık ile ebeveyn ve bilgi güvenliği eğitimlerine 2020 yılından bu yana 235 meslek elemanı ile hizmet alan 5 bin 985 kadın katıldı" şeklinde konuştu. Kadınların statüsünün güçlendirilmesi için eğitimden iş imkânlarına, hukuki ve sağlık desteklerine kadar birçok başlıkta çalışmalar yürüttüklerine değinen Göktaş, kadın konukevlerinde sunulan hizmetlerin amacının, şiddete maruz kalan kadınların yaşadıkları şiddet nedeniyle oluşan travmanın olumsuz etkilerini azaltmak ve güçlenmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Göktaş, 2022 yılından bu yana kadın konukevlerinden hizmet alan 3 bin 329 kadının meslek edindirme kurslarından yararlandığına dikkat çekerek, bu kurslara katılan 832 kadının da işe yerleştiğini ifade etti. Bakanlık, aynı zamanda kadın konukevlerindeki kalan şiddet mağduru kadınlar ve çocukları için Psikososyal Destek Rehberi hazırlayacak.