Pamukkale ilçesine milyonluk sağlık yatırımı

Denizli'de 10 milyon liraya mal olacak Pamukkale Belediyesi Ramazan Çelikkol Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu bölgenin önemli taleplerinden biri de aile sağlığı merkezi idi. Rahmetli Ramazan Çelikkol ağabeyimizin adını burada yaşatacağız. Burası 2 kat olacak, 1. katta doktorlar tarafından sağlık hizmeti verilecek. 2. kat ise özellikle hanım kardeşlerimiz için sağlıklı yaşam merkezi olacak. Hedefimiz bu yılın sonuna kadar bu tesisi tamamlamak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.