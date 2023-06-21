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Haberler Ekonomi Pamukkale ilçesine milyonluk sağlık yatırımı

Pamukkale ilçesine milyonluk sağlık yatırımı

SEBAHATTİN ALP

21.6.2023

Gazete

Pamukkale ilçesine milyonluk sağlık yatırımı
Denizli'de 10 milyon liraya mal olacak Pamukkale Belediyesi Ramazan Çelikkol Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu bölgenin önemli taleplerinden biri de aile sağlığı merkezi idi. Rahmetli Ramazan Çelikkol ağabeyimizin adını burada yaşatacağız. Burası 2 kat olacak, 1. katta doktorlar tarafından sağlık hizmeti verilecek. 2. kat ise özellikle hanım kardeşlerimiz için sağlıklı yaşam merkezi olacak. Hedefimiz bu yılın sonuna kadar bu tesisi tamamlamak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.
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