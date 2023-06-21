Piyasalarda gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında

Küresel piyasalarda merkez bankaları kararlarını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise faiz kararını yarın açıklayacak. Karar öncesi Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi dalgalı seyrederken, Sermaye Piyasaları Uzmanı Arda Coşar beklentiler hakkında konuştu.

FED ARTIŞA GİDEBİLİR

Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarının açıklanana kadar endekste seviyenin 5300 ile 5700 arasında olmasını beklediklerini belirten Coşar, "PPK toplantısından sonra piyasa beklentilerine paralel bir karar çıkarsa ilk durak 5700 sonra 6000'e doğru hareket bekliyorum" dedi. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit tutma kararıyla baskılanan ons altın fiyatı da yatay görünümde olduğu belirtildi. Arda Coşar altın tahminini de şu sözlerle paylaştı: "Altını şu an baskılayan ana etmen Fed tekrardan faiz artışı yapabilir ama 1950 dolardan aşağılarını beklemem. Konsolide olduktan sonra altının 2 bin doların yukarısına doğru çıkmasını bekliyorum." Uzmanlar, gram altında kısa vade için 1500 lirayı direnç, 1300 lirayı ise destek konumunda gösteriyor.