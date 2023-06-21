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Haberler Ekonomi Şimşek’ten “Kademeli normalleşme” mesajı

Şimşek’ten “Kademeli normalleşme” mesajı

21.6.2023

Gazete

Şimşek’ten “Kademeli normalleşme” mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarında yaşanacak dönüşümün yavaş gerçekleştirileceğini vurguladığı belirtildi. Şimşek, geçen hafta TÜSİAD ve banka yöneticileriyle görüşmesinde "geleneksel politikalara kademeli geçiş mesajı" verdi. Şimşek, atılacak adımların istenmeyen olumsuz etkilerinden kaçınmak için bunları yavaş bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Şimşek, Bakanlık görevini devralırken "Türkiye'nin rasyonel zemine dönmekten başka çaresi yok" diyerek, "uluslararası normlar" vurgusu yapmıştı.
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