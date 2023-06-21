Şimşek’ten “Kademeli normalleşme” mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarında yaşanacak dönüşümün yavaş gerçekleştirileceğini vurguladığı belirtildi. Şimşek, geçen hafta TÜSİAD ve banka yöneticileriyle görüşmesinde "geleneksel politikalara kademeli geçiş mesajı" verdi. Şimşek, atılacak adımların istenmeyen olumsuz etkilerinden kaçınmak için bunları yavaş bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Şimşek, Bakanlık görevini devralırken "Türkiye'nin rasyonel zemine dönmekten başka çaresi yok" diyerek, "uluslararası normlar" vurgusu yapmıştı.